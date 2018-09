Mainz (ots) -Es ist in Kaffeekapseln, Dosen, Kosmetika und Medikamentenenthalten: Aluminium begegnet uns Tag für Tag fast überall. Da sichAluminium im Körper ablagern kann, ist das Metall in Verruf geraten.Es gibt sogar den Verdacht, dass Aluminium Brustkrebs oder dieAlzheimerkrankheit auslösen könnte. Der wissenschaftliche Ausschussfür Verbrauchersicherheit der EU-Kommission forderte deshalb bereits2014 eine Studie, um die mögliche Gefahr einschätzen zu können. Nachvier Jahren ist die Studie endlich abgeschlossen, doch die Ergebnissebleiben bislang unter Verschluss. Wird hier versucht,Gesundheitsgefahren zu verheimlichen? "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Wolfgang Heintz hat den Selbstversuchgemacht.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Messerangriff in Amsterdam: Versäumnisse bei rheinland-pfälzischenBehörden?- Kampf gegen Kerosinablass: Siegt die Bürgerinitiative imPfälzerwald?- Ausländerfeindlichkeit: Wie rassistisch ist Rheinland-Pfalz?- "Zur Sache-Pin": Was ist Rassismus?- Stammtischparolen: Wie gefährlich ist die Verrohung unsererSprache? Gast: Prof. Christian Geulen, Institut für Geschichte derUniversität Koblenz-Landau- "Zur Sache Schätzchen": Prost-Mahlzeit!"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell