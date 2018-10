Krank durch den Abgasskandal? Erste Musterklage soll Verantwortung der Autokonzerne feststellen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr Informationenhttp://ots.de/53eu5u--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Manipulierte Diesel-Fahrzeuge haben jahrelang unkontrolliertGiftstoffe ausgestoßen. Stoffe, die Auslöser für zahllose Krankheitensind. Der bislang erste diesbezügliche Gerichtsprozess soll jetzt dieFrage beantworten, ob die verantwortlichen Hersteller, allen vorander VW-Konzern, für die Gesundheitsschäden haften müssen. DasRechtsdienstleistungs-Startup halloAnwalt hat sich zum Ziel gesetzt,Menschen zu helfen, die an Autoabgasen erkrankt sind. Daher wirdhalloAnwalt eine Musterklage gegen die Hersteller finanzieren und inKooperation mit der spezialisierten Anwaltskanzlei KRAUS GHENDLERRUVINSKIJ Rechtssicherheit für Betroffene schaffen.Die Luft in deutschen Großstädten - Luft, die uns krank macht?immer wieder kommt dieser Verdacht auf. Flughäfen, Kreuzfahrtschiffeund LKWs - die Liste von vermeintlichen Verantwortlichen für dieSchadstoffe ist lang. Doch an erster Stelle steht mit weitem Abstandder Autoverkehr, und hier insbesondere die Dieselautos. Sie blasenden Hauptteil der gesundheitsschädlichen Stickoxide in die Luft.Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die belegen, dass schwereErkrankungen und sogar Todesfälle auf das Konto der Luftverschmutzunggehen, die insbesondere durch Dieselmotoren verursacht wird. Zu denbelegten Gesundheitsschäden gehören Husten und Atembeschwerden sowieAsthma und andere Lungenkrankheiten. Ebenso besitzen Personen, dieerhöhten NOx-Werten ausgesetzt sind, ein gesteigertesAlzheimer-Risiko. Zudem sorgt Stickoxid für eine erhöhteFeinstaubbelastung, die als krebserregend gilt. Autokonzerne weisenjegliche Verantwortung dafür weit von sich - obwohl sie mit derDiesel-Betrugsmasche ein großer Teil des Problems sind. Und keinanderer Hersteller hat in einem solchen Ausmaß Manipulationenvorgenommen, wie der VW-Konzern.Was können Betroffene tun?Schäden an einem Gegenstand lassen sich relativ leicht in Geldbeziffern. Geschädigte im Abgasskandal können sich im Rahmen derMusterfeststellungsklage gegen VW auch kollektiv wehren.Gesundheitsschäden sind jedoch ein ganz anderes Thema. DieBeschwerden, die durch Abgase verursacht werden, lassen sich oftmalsnicht mehr vollständig heilen. Die Kosten für solche chronischenKrankheiten betragen nach Berechnungen des InternationalenWährungsfonds weltweit über 200 Milliarden Euro. Sie setzen sichinsbesondere aus Arztkosten und Verdienstausfällen zusammen. DerVerlust an Lebensqualität, der für jeden einzelnen Betroffenen mitseiner Erkrankung einhergeht, lässt sich jedoch kaum mit Geldaufwiegen.halloAnwalt finanziert Ihren ProzessDie Gründer von halloAnwalt sind der Meinung, dass es inDeutschland zahlreiche Patienten gibt, die Ansprüche aufgrund einerGesundheitsschädigung geltend machen können. Diese Ansprüche werdennicht von der Musterfeststellungsklage gegen VW abgedeckt. Deswegenwird die KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ Anwaltskanzlei wenn nötiggerichtlich gegen den VW-Konzern und andere Hersteller vorgehen. Daes einen vergleichbaren Prozess noch nie gab, ist der Ausgang dieserMusterklage offen. Doch ein Kostenrisiko besteht aufgrund derKostenübernahme nicht. Auch für ärztliche Gutachten, die diegesundheitlichen Probleme bestätigen, kommt halloAnwalt auf.Interessierte können jetzt mit halloAnwalt Kontakt aufnehmen undweitere Informationen erhalten.Pressekontakt:Herr Rechtsanwalt Dr. V. GhendlerTelefon: 0221 / 986 584 92E-Mail: info@halloanwalt.deOriginal-Content von: KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ Anwaltskanzlei, übermittelt durch news aktuell