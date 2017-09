Baierbrunn (ots) - Seine kranken Kinder in den Kindergarten zuschicken oder sie aus Mangel an alternativer Betreuung dafür mitMedikamenten "fit" zu machen, scheint in Deutschland keine Seltenheitzu sein. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag desApothekenmagazins "Baby und Familie" herausfand, schicken mehr alszwei Drittel (69,9 %) der Eltern mit einem Kita-Kind dieses in allerRegel auch dann in die Betreuungseinrichtung, wenn es leichtereErkrankungen wie Husten oder Schnupfen hat. Jeder Zweite (52,9 %)argumentiert, manchmal könne man es als Eltern nicht vermeiden, seinKind auch mal krank in Krippe oder Kindergarten zu schicken. JederFünfte (20,3 %) hat seinem Kind auch schon einmal vor dem Kita-Besuchein fiebersenkendes Mittel gegeben, weil keine andere Betreuung fürdas Kind möglich war. In der aktuellen Ausgabe von "Baby und Familie"rät die Göttinger Kinder- und Jugendärztin Tanja Brunnert dringendvon solchen "Doping"-Aktionen ab: "Damit werden die Kleinen künstlichaufgeputscht, sie spüren nicht mehr, dass ihr Organismus eigentlichRuhe bräuchte." Außerdem halte der Effekt oft nur kurz an und derAnruf vom Kindergarten sei programmiert: "Ihr Kind ist schlapp undhat glasige Augen - bitte abholen!"Quelle: Eine repräsentative Online-Umfrage des Apothekenmagazins"Baby und Familie", durchgeführt von der Bilendi GmbH, Berlin bei 501Eltern mit mindestens einem Kind im Alter bis einschließlich vierJahren, darunter 276 Eltern, deren Kind in einer Kinderkrippe/einemKindergarten betreut wird.Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Baby und Familie" zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell