Kranhersteller Demag droht ein Job-Kahlschlag

WETTER (dpa-AFX) - Beim Kranhersteller Demag drohen herbe personelle Einschnitte.



Dem Betriebsrat zufolge plant die Chefetage am Standort Wetter an der Ruhr den Abbau von 400 Arbeitsplätzen - damit wäre fast jeder Dritte von gut 1300 dortigen Mitarbeitern betroffen. So könnten in den kommenden ein bis zwei Jahren 27 Millionen Euro eingespart werden. Die Geschäftsführung war für eine Stellungnahme nicht erreichbar - sie hatte am Donnerstag vor der Belegschaft Rede und Antwort gestanden. Nur mit der Kostensenkung könnte man im globalen Wettbewerb bestehen, hieß es zur Begründung. Die IG Metall bestätigte die Angaben. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Der finnische Konzern Konecranes hatte 2016 Demag übernommen und hohe Kostensenkungen angepeilt - der Job-Kahlschlag in Wetter ist nun ein weiterer Schritt auf dem Sparkurs. Die Arbeitnehmerseite kündigte Proteste an. Sie fordert den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen sowie eine Standortgarantie bis 2030. Außerdem soll die Firma sich verpflichten, die Stellenzahl in Wetter auch langfristig nicht unter 1000 zu drücken. Die Krane von Demag werden in Papierwerken, Stahlhallen und anderen Fabriken eingesetzt.

Konecranes plant bei Demag auch in anderen Bereichen Veränderungen - etwa 400 Service-Techniker, die beim Kunden Reparaturen und Wartungsarbeiten durchführen, sollen 2019 in einen Service-Konzernteil von Konecranes wechseln. Dort könnten sie weniger verdienen, da besagter Konzernteil im Gegensatz zu Demag nicht an den Metaller-Tarifvertrag gebunden ist. Am 6. November steht eine Gesprächsrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern an./wdw/DP/stw