KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF (Ticker: KESG) wird an der Londoner Börse lanciert

London (ots/PRNewswire) - Krane Funds Advisors, LLC, ("KraneShares (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710292-1&h=3189524403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D2717940263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.kraneshares.com%252F%26a%3DKraneShares&a=KraneShares)"), ein globalerVermögensverwalter, der für seine börsengehandelten Fonds (Exchange-tradedFunds, ETFs) mit dem Schwerpunkt China und innovative Investitionsstrategien inChina bekannt ist, gab heute die Einführung des KraneShares MSCI China ESGLeaders UCITS ETF (Ticker: KESG) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710292-1&h=3248802313&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D2722731690%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kraneshares.eu%252Fkesg%26a%3DKraneShares%2BMSCI%2BChina%2BESG%2BLeaders%2BUCITS%2BETF%2B(Ticker%253A%2BKESG)&a=KraneShares+MSCI+China+ESG+Leaders+UCITS+ETF+(Ticker%3A+KESG)) an derLondoner Börse (London Stock Exchange) bekannt.KESG bildet den MSCI China ESG Leaders 10/40 Index ab, einen nachKapitalisierung gewichteten Index, der ein Engagement in Unternehmen ermöglicht,die eine im Vergleich zu ihren Branchenkollegen hohe Bewertung für Umwelt-,Sozial- und Governance-Aspekte vorweisen können. Der Index besteht aus großenund mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in China. KESGs Indexprovider MSCI ist dieNummer eins der Anbieter von Indizes in den Bereichen ESG, Socially ResponsibleInvestment (SRI) und Corporate Governance, basierend auf einer Umfrage beiglobalen Institutionen.1Chinas Wirtschaft verlagert sich vom verarbeitenden Gewerbe auf denDienstleistungssektor, und Unternehmen, die auf die Ökonomie des neuen Chinaausgerichtet sind, verzeichnen typischerweise ein höheres Wachstum als in denchinesischen Legacy-Sektoren tätige Unternehmen. MSCIs ESG-Methodologieidentifiziert nicht nur sozial verantwortungsvollere Anlagemöglichkeiten,sondern kann sich auch als wirksamer Filter erweisen, um Unternehmen zuerfassen, die zu Chinas künftigem Wachstumskurs passen.Der MSCI China ESG Leaders Index hat seit seiner Einführung im Jahr 2013 denStandard MSCI China Index um 58% übertroffen. Die annualisierte 5-Jahres-Renditedes MSCI China ESG Leaders Index betrug 12,34%, verglichen mit nur 7,49% im MSCIChina Index.2"Wir haben von Anlegerseite her starkes Interesse an einem China-fokussiertenESG UCITS ETF gesehen", sagt Jonathan Krane, CEO von KraneShares. "Wir sindstolz darauf, mit MSCI, einem global führenden Anbieter im Bereich ESG-Indexing,zusammenzuarbeiten und unseren Kunden den KraneShares MSCI China ESG LeadersUCITS ETF (Ticker: KESG) bereitstellen zu können".Weitere Informationen zu KESG erhalten Sie auf kraneshares.eu/kesg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710292-1&h=66131921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D92941134%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkraneshares.eu%252F%26a%3Dkraneshares.eu%252Fkesg&a=kraneshares.eu%2Fkesg) oderper E-Mail unter europe@kraneshares.com.Informationen zu KraneSharesKrane Funds Advisors, LLC ist der Investmentmanager für KraneShares ETFs. DieFirma konzentriert sich darauf, den Anlegern Strategien zu bieten, die derBedeutung Chinas als wesentliches Element eines gut durchdachtenInvestmentportfolios Rechnung tragen. KraneShares ETFs stehen für innovativeFirst to Market-Strategien, die auf Grundlage der profunden Fachkenntnisse desUnternehmens und seiner Partner im Investmentbereich entwickelt werden. DieseStrategien ermöglichen es den Anlegern, über globale Markttrends auf demLaufenden zu bleiben und eine sinnvolle Diversifizierung zu erreichen. KraneFunds Advisors, LLC ist mehrheitlich im Besitz der China International CapitalCorporation (CICC).Diese Informationen werden von KraneShares übermittelt, einem bestelltenVertreter von DMS Capital Solutions UK Limited, das von der Financial ConductAuthority im Vereinigten Königreich unter Referenznummer 503325 zugelassen undreguliert ist.Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichenKapitalverlusts. Es kann keine Garantie dafür geben, dass ein Fonds seineerklärten Ziele erreicht. Die Fonds sind politischer, sozialer oderwirtschaftlicher Instabilität innerhalb Chinas ausgesetzt, die zu einemWertverlust führen kann. Währungsschwankungen im Ausland können sich nachteiligauf den Wert der einheimischen Währung auswirken. Wachstumsmärkte beinhalten einerhöhtes Risiko in Bezug auf dieselben Faktoren sowie eine erhöhte Volatilitätund ein geringeres Handelsvolumen.Eng fokussierte Investitionen weisen in der Regel höhere Volatilität auf.Internetunternehmen sind rapiden technologischen Veränderungen, weltweiterKonkurrenz, rascher Obsoleszenz von Produkten und Dienstleistungen, Verlust vonPatentschutz, sich weiterentwickelnden Branchenstandards sowie häufigerNeuentwicklung von Produkten und neuartiger Produktion ausgesetzt, undVeränderungen dieser Art können sich nachteilig auf die Performance auswirken.Dieses Material dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot noch eineEmpfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder zur Subskription vonAnlageverwaltungs- oder Beratungsdienstleistungen dar. Diese Informationenunterliegen den Beschränkungen der Bewerbung von Finanzprodukten (FinancialPromotion) gemäß Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000("FSMA").Jede Anlage und Anlagetätigkeit oder kontrollierte Tätigkeit, auf die sich dieseInformationen beziehen, steht nur derartigen Personen zur Verfügung und wird nurmit derartigen Personen unternommen. Personen, die über keine professionelleErfahrung verfügen, sollten sich nicht auf diese Informationen verlassen oderauf der Grundlage dieser Informationen handeln, es sei denn, es handelt sich umPersonen, auf die einer der Absätze (2)(a) bis (d) von Artikel 49 zutrifft unddenen diese Informationen rechtmäßig zugeleitet werden dürfen.Zusätzliche Fondsunterlagen finden Sie unter www.DMSGovernance.com.1 Von 1.300 Teilnehmern des SRI Connect und Extel Survey im Jahr 2018 gewählt2 Daten von Bloomberg, Stand zum 31. 