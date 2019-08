KraneShares – KraneShares Emerging Markets Healthcare Index: Faktencheck!

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

In unserer neuen Analyse nehmen wir KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index-Aktie notierte am 02.08.2019 mit 19.41 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 92,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 72,04). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. KraneShares - KraneShares Emerging Markets Healthcare Index wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.