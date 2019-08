Krampf beim Schwimmen: In die Rückenlage drehen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Beim Schwimmen können ungewohnte Belastungen oder kalte Strömungeneinen Krampf im Bein verursachen. Kann man sicher stehen, sollte mandas Bein dann streckend dehnen und die jeweilige Stelle mit der Handmassieren, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" empfiehlt.Ansonsten gilt: In die Rückenlage drehen, ruhig bleiben undversuchen, das Wasser zu verlassen. Sind Mitschwimmer in der Nähe,sollte man diese um Hilfe bitten.Sicherheitshalber sollte in Seen und im Meer niemand alleineschwimmen gehen. Am besten parallel zum Ufer bleiben, wo es nichttief ist. Auch sollte man nie sofort hineinspringen, sondern erst dieFüße eintauchen und mit der Hand schöpfend den Körper langsam ansWasser gewöhnen. Das gilt auch für die Freibaddusche.Im aktuellen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser ein"großes Abc für alle Badefreunde" mit weiteren praktischen Tipps -von Aqua-Jogging bis Zeckenschutz.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell