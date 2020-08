Kramp-Karrenbauer will mehr europäische Handlungsfähigkeit - und kritisiert Stil im Umgang mit USA

Saarbrücken (ots) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich für mehr europäische Handlungsfähigkeit in der Verteidigungspolitik ausgesprochen, "damit wir sicher leben können". "Wir können uns immer weniger auf andere verlassen", sagte sie der Saarbrücker Zeitung (Freitagausgabe) vor einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien an diesem Freitag im saarländischen Saarlouis im Rahmen des E3-Formats. Dieses Format sei ein zusätzliches Scharnier zwischen EU und Nato. Kramp-Karrenbauer bekräftigte die Zusammenarbeit mit Großbritannien trotz des Brexits: "Die Krisen in unserer gemeinsamen Nachbarschaft, die teilweise Neuorientierung der USA, rüstungspolitische und technologische Herausforderungen sowie die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie lassen sich nur gemeinsam bewältigen." Sie bekannte sich zugleich zur gewachsenen Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften trotz der Abzugs-Ankündigung von Präsident Trump. "Sowohl in der täglichen Kooperation und Koordination im Grundbetrieb, als auch bei Übungen erfahren wir eine vertrauensvolle und hochprofessionelle Zusammenarbeit abseits jeglicher Emotionalität, die das Thema eines möglichen Truppenabzugs mit sich bringen mag", sagte sie. Sie erklärte mit Blick auf die Regierung Donald Trump: "Eine Verbesserung des Stils des Umgangs untereinander wünsche ich mir allerdings."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0681) 502-0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57706/4685132OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell