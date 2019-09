Kramp-Karrenbauer will Rückstände bei Marineausstattung aufholen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ROSTOCK (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Marinesoldaten um Geduld bei der Neuorganisation der Materialbeschaffung gebeten.



In der Vergangenheit sei in dem Glauben, es gebe Frieden von selbst, zugelassen worden, dass die Marine auf Verschleiß fährt, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag bei ihrem Antrittsbesuch bei der Marine in Rostock. Zudem seien Neuanschaffungen nicht so umfassend umgesetzt worden, wie es notwendig gewesen wäre, räumte die Ministerin ein.

Es sei nun ihr Ziel, die Trendwende zu schaffen und die Beschaffungsorganisation zu verbessern. Die Prozesse müssten schneller und besser laufen, betonte die CDU-Politikerin. Sie könne allerdings nicht versprechen, dass alles in ein paar Wochen oder Monaten besser werde. Sie werde jedoch ihre ganze Kraft für eine bessere Ausstattung einsetzen. Bei der Personalgewinnung für die Marine solle verstärkt auch im Binnenland geworben werden.

Die Bedeutung der Marine zeige sich in der Tatsache, dass von den Konflikten weltweit sehr oft auch Handelswege betroffen seien, betonte Kramp-Karrenbauer. Alle von Deutschland zugesagten internationalen Missionen könnten umgesetzt werden - allerdings unter großen Anstrengungen. Bei zusätzlichen Einsätzen müsse überlegt werden, ob dafür andere zurückgefahren werden könnten. Je mehr Soldaten und Material aber künftig vorhanden sei, desto breiter könne auch das Einsatzspektrum werden, sagte die Ministerin./mgl/DP/jha