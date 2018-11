Kramp-Karrenbauer will bei Rente und Arbeitslosengeld nachbessern

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will im Falle ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden jene Menschen bei Arbeitslosengeld und Rente besserstellen, die jahrzehntelang gearbeitet haben.



Die Idee einer sogenannten Plus-Rente, bei der Empfänger von Grundsicherung im Alter einen Aufschlag in Höhe von 25 Prozent ihrer Rentenansprüche bekämen, sei für sie "ein gutes Modell" und folge dem Leistungsprinzip, sagte Kramp-Karrenbauer der "Rheinischen Post" (Freitag). Der Vorschlag einer "Plus-Rente" für bedürftige Senioren war vom CDU-Arbeitnehmerflügel ins Spiel gebracht worden. Kramp-Karrenbauer regte zudem an, Rentner mit niedrigen Altersbezügen komplett oder zumindest in Teilen von Beiträgen für die Kranken- und Pflegekassen freizustellen.

Auch eine Hartz-IV-Reform kann sich die CDU-Politikerin vorstellen. "Wenn jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat, ähnlich schnell auf die Grundsicherung fällt wie jemand, der kaum etwas getan hat, dann entwertet das Arbeit", sagte Kramp-Karrenbauer. Wer auf ein langes Arbeitsleben zurückblicke, könne etwa durch eine Verlängerung des Zeitraums bessergestellt werden, ab dem man ins Arbeitslosengeld II fällt. Ebenfalls möglich wäre aus ihrer Sicht, im Falle der Arbeitslosigkeit das Schonvermögen für all jene höher anzusetzen, die viele Jahre lang Beiträge gezahlt hätten.

Im Wettstreit um den CDU-Vorsitz endet am Freitag die Serie von acht Regionalkonferenzen. Zum Abschluss stellen sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten in Berlin (18.00 Uhr) vor - dazu gehören neben Kramp-Karrenbauer der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Seit Wochen versuchen die Kandidaten, ihr Profil bei CDU-Anhängern zu schärfen und sich deren Gunst zu sichern. Auf die kontrovers diskutierte Frage, ob Lehrerinnen an Regelschulen grundsätzlich ohne Kopftuch unterrichten sollten, antwortete Kramp-Karrenbauer im Interview der "Rheinischen Post" mit "Ja". Der Staat müsse das Recht haben, ein solch "ambivalentes Symbol", das "mit unserem Frauenbild und unserer Vorstellung von Gleichberechtigung nicht vereinbar ist, in einer Schule zu verbieten". Zwar begründeten manche das Tragen eines Kopftuchs mit religiösen Motiven, für die CDU-Generalsekretärin steht es "aber auch für die Unterdrückung von Frauen"./mk/DP/zb