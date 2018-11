Kramp-Karrenbauer will Frauen mit ihrer Kandidatur Mut machen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will nach eigenen Angaben mit ihrer Kandidatur für den CDU-Vorsitz Frauen Mut machen. Es gelte die Devise: "Eigenes Ding machen, sich nicht von Männern beeinflussen und einschüchtern lassen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin. Zum Auftreten ihrer Hauptkonkurrenten Friedrich Merz und Jens Spahn sagte Kramp-Karrenbauer: "Ich will das gar nicht Dominanzgehabe nennen, aber jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat seinen eigenen Stil, seine eigene Stärke."

Sie habe aus ihrer politischen Karriere gelernt: "Man steht für sich selbst. Das sollten Frauen wesentlich selbstbewusster tun." Mit Blick auf die CDU sprach sie von "einem relativ geringen Frauenanteil in der Partei". Das müsse sich ändern: "Man kann nur Volkspartei bleiben, wenn man auch für die Hälfte der Bevölkerung ein authentisches Angebot macht." Die CDU habe somit "noch einiges zu tun", damit sie ihr parteiinternes Quorum von einem Drittel für die Bundestagsfraktion und die Landeslisten erfülle.

