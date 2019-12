Düsseldorf (ots) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer willdie Bundeswehr von 2020 an in Afrika "effektiver" einsetzen. "Was unserenmilitärischen Beitrag angeht, wird es darauf ankommen, die im Frühjahrauslaufenden Bundestagsmandate für die VN-Mission MINUSMA und die europäischeAusbildungsoperation EUTM Mali für die Zukunft noch effektiver zu gestalten",sagte Kramp-Karrenbauer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). DieStabilität der Sahel-Zone sei maßgeblich für das Leben der Menschen in weitenTeilen Afrikas. "Und sie wirkt sich auch auf unsere Sicherheit in Europa aus",unterstrich die Verteidigungsministerin. Die Sicherheitslage sei angespannt undsehr komplex. Um die betroffenen Staaten zu unterstützen, müsse vernetztvorgegangen werden. Es gehe "ganz wesentlich um sozialen Ausgleich und umEntwicklungsperspektiven für die Bevölkerung".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4472243OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell