Kramp-Karrenbauer warnt vor 'ruinösem Wettbewerb' um CDU-Vorsitz

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Anwärter auf ihre Nachfolge dazu aufgerufen, verantwortungsvoll mit ihrer Kandidatur umzugehen.



"Ob aus einer Auswahl an guten Kandidaten ein ruinöser Wettbewerb wird, das liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen", sagte sie am Sonntag in einem Interview für die ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Jeder muss sich überlegen, dass er damit auch ein Beispiel setzt, ob er geeignet ist, höhere Führungsverantwortung zu übernehmen."

Anfang Dezember soll bei einem Parteitag in Stuttgart der oder die neue CDU-Vorsitzende gewählt werden. Es kandidieren der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenexperte Norbert Röttgen.

Dass es noch eine einvernehmliche Lösung gibt, glaubt Kramp-Karrenbauer nicht. Da alle Kandidaten erklärt hätten, beim Parteitag antreten zu wollen, sei das eine "hypothetisch und theoretische Diskussion und die braucht man dann auch nicht weiter zu führen". Zwar sei eine einvernehmliche Lösung weiter der Wunsch der Partei. "Aber es liegt an den Kandidaten selbst, ob sie sich darauf einlassen, und bisher habe ich zumindest noch keine Signale, dass das der Fall wäre."

Kramp-Karrenbauer zeigte sich entschlossen, den Parteitag mit der Vorsitzenden-Wahl wie geplant im Dezember durchzuführen. "Wenn es irgendwie möglich ist, werden wir das tun und wollen wir das auch tun. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen", sagte die CDU-Chefin. Sie verwies darauf, dass in zwei Wochen der Parteivorstand entscheiden werde, wie der Parteitag organisiert werden soll./mfi/DP/mis