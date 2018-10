Kramp-Karrenbauer nennt Diesel-Kompromiss 'faire Lösung'

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht im Diesel-Kompromiss der Koalitionsspitzen einen Beleg für die Handlungsfähigkeit der Regierung.



Das Maßnahmenpaket vermeide Fahrverbote, verhindere Einschränkungen der Mobilität und verpflichte die Automobilindustrie, die Hauptlast zu tragen, sagte sie am Dienstag in einer per Twitter verbreiteten Videobotschaft. "Das war unser Ziel und das haben wir hiermit durchgesetzt."

Sie ergänzte: "Damit ist eine faire Lösung gelungen, die sowohl den Interessen der Menschen in den betroffenen Städten, den Interessen der Autofahrer, aber auch denen der Arbeitnehmer in der Automobilbranche Rechnung trägt".

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf ein Paket geeinigt, das Diesel-Fahrverbote in Städten mit hoher Schadstoffbelastung verhindern soll. Es sieht neue Kaufanreize vor, um schmutzige ältere Diesel durch sauberere Wagen zu ersetzen. Für Motor-Nachrüstungen fehlen noch grundlegende Zusagen der Autobauer - unter anderem zur Übernahme aller Kosten, die die Bundesregierung weiterhin verlangt./bk/sam/hoe/ir/DP/stw