Kramp-Karrenbauer lobt Kretschmer

DRESDEN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den in die Kritik geratenen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Schutz genommen. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Kramp-Karrenbauer, Kretschmer habe das Amt des Ministerpräsidenten "in einer schwierigen Situation übernommen". Die Generalsekretärin lobte besonders den Arbeitseifer des Regierungschefs.

Kretschmer sei "vom ersten Tag an ständig in Sachsen unterwegs". Er gehe "auf die Bürgerinnen und Bürger zu und nimmt ihre Anliegen ernst". Die CDU habe in Sachsen gerade in den Aufbaujahren nach der Wiedervereinigung viel erreicht, sagte Kramp-Karrenbauer dem Focus: "Michael Kretschmer knüpft an diese Tradition der pragmatischen Arbeit für die Menschen an und hat dabei unsere Unterstützung verdient."

Foto: über dts Nachrichtenagentur