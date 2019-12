Kramp-Karrenbauer lobt Klima-Einigung: Ausgewogenes Ergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Einigung von Bund und Ländern in der Klimapolitik gelobt.



Es sei "richtig und gut", dass die Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses sich um einen Kompromiss in der Klimapolitik bemüht habe, sagte Kramp-Karrenbauer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). "Das Ergebnis ist vertretbar. Wir steigen stärker in die CO2-Bepreisung ein." Darüber sei auch im Koalitionsausschuss schon diskutiert worden. "Zugleich wird deutlich, wo es Entlastungen für die Bürger geben soll. Insofern ist das Ergebnis auch ausgewogen." Sie werde den Parteigremien empfehlen, dem Kompromiss zuzustimmen. "Der Gewinner dieser Einigung ist das Klima."

Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern sieht einen höheren CO2-Preis beim Heizen und Tanken vor. Im Gegenzug soll die Pendlerpauschale erneut angehoben werden, zudem soll es Entlastungen beim Strompreis geben. Der CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln./hot/DP/jha