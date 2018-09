Kramp-Karrenbauer gratuliert Brinkhaus zur Fraktionschef-Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Ralph Brinkhaus zu dessen Wahl zum Unionsfraktionschef gratuliert.



"Ich bin mir sicher, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch mit Ralph Brinkhaus an der Spitze die Kraft im Deutschen Bundestag ist, die sich dem eigenen Gestaltungswillen und den Interessen unseres Landes verpflichtet weiß", teilte Kramp-Karrenbauer am Dienstagabend mit. "Partei, Fraktion und Regierung arbeiten gemeinsam für gute Lösungen zu den Themen, die den Menschen in Deutschland am Herzen liegen." Sie dankte zugleich dem abgewählten Volker Kauder für dessen Arbeit und Verdienst. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte sich für eine weitere Amtszeit Kauders ausgesprochen, die CDU-Spitze stärkte ihr dafür den Rücken./seb/DP/he