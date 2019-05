Kramp-Karrenbauer bekräftigt Willen zur Fortsetzung der Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Willen zur Fortsetzung der Koalition mit der SPD und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bis zur regulären Bundestagswahl 2021 bekräftigt.



Die Koalition habe schon viel erreicht und könne noch viel bewegen, sagte sie am Freitag kurz vor der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen an diesem Sonntag "Focus online". "Ob die SPD das auch will und ob sie dazu die Kraft hat, kann nur die SPD beantworten. Aber: Nach Gesprächen mit SPD-Führungsleuten sehe ich keinen Grund, daran zu zweifeln."

Auf die Frage, ob es die große Koalition in einem halben Jahr noch gebe, antwortete Kramp-Karrenbauer: "Wenn es nach uns geht: ja." Und auf die Frage, ob Merkel in einem halben Jahr noch Kanzlerin sei, sagte sie: "Wenn es nach uns und vor allem nach mir geht: ja." Ihre Hauptaufgabe als Parteivorsitzende bestehe darin, die CDU personell, programmatisch und organisatorisch nach vorne zu bringen. "2021 wollen wir aus einer Position der Stärke heraus in die Wahlauseinandersetzung gehen." Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur falle auf dem Parteitag im Herbst 2020.

Zwar wird in der SPD-Spitze vor den Wahlen an diesem Sonntag betont, man stehe zur großen Koalition. Trotzdem hielten Spekulationen darüber an, ob herbe Verluste zunächst zu einem Führungswechsel in der SPD-Fraktion und letztlich möglicherweise sogar zu einem Ausstieg aus der Koalition führen könnten.

Zurückhaltend äußerte sich Kramp-Karrenbauer zu Gedankenspielen über eine größere Kabinettsumbildung über den Posten von Justizministerin Katarina Barley (SPD) hinaus, die ins Europa-Parlament wechselt. CDU-Minister seien in den vergangenen Wochen öffentlich kritisiert worden. "Aber ich finde, dass sie durchaus gute Arbeit leisten", ergänzte die CDU-Chefin und nannte die in der Kritik stehenden Minister Peter Altmaier (Wirtschaft), Anja Karliczek (Bildung) und Ursula von der Leyen (Verteidigung)./bk/DP/mis