Kramp-Karrenbauer: Regierung muss finanziell handlungsfähig bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat davor gewarnt, mit zu weitreichenden neuen finanziellen Beschlüssen in der Corona-Krise die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung zu gefährden.



"Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, müssen so sein, dass wir auch in Zukunft finanzielle Möglichkeiten haben", sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch kurz vor einer Sitzung des Koalitionsausschusses der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Bundesregierung muss handlungsfähig bleiben, um weitere Maßnahmen in den kommenden Monaten finanziell stemmen zu können."

"Wir müssen ernsthaft prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen wirken oder wir nachschärfen müssen", sagte Kramp-Karrenbauer weiter. "Wir können uns ein leistungsstarkes Sozialsystem nur mit einer gut laufenden Wirtschaft sichern. Dafür müssen wir alles tun."

Die Unionsseite wollte um 16.00 Uhr zu einer Vorbesprechung des schwarz-roten Koalitionsausschusses mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt zusammenkommen. Unter anderem soll es in der großen Runde von 17.00 Uhr an um Forderungen nach einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes und nach Steuerhilfen für die Gastronomie gehen. Auch die finanzielle Situation der Kommunen und Hilfen für Studenten sollten dem Vernehmen nach Thema sein.

Aus der CDU-Spitze hieß es, Deutschland habe nun gut sechs Wochen einer akuten Phase der Pandemie hinter sich. Langsam gehe das Land auf eine Art Corona-Normalität zu. Nun müsse man auch die folgenden Phasen und an den finanziellen Rahmen bedenken. Für die CDU sei dabei eine entscheidende Frage, wie sich der konjunkturelle Schaden finanziell bewältigen lasse, den man für die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kauf genommen habe.

Dort, wo es Lücken gebe, müsse nachgebessert oder überbrückt werden, hieß es weiter - sei es bei Arbeitnehmern oder Unternehmen. Zugleich solle auch über nationale und europäische Impulse für die kommenden Monate diskutiert werden. Eine zukunftsfähige Politik brauche auch ein stabiles Gesundheitssystem. Auch hier müsse es zu Anpassungen kommen. Für die Phase, wenn die Menschen wieder alle arbeiteten und Kinder in die Schule wollten, solle es koordinierte Maßnahmen mit Augenmaß statt einzelner kleiner Schritte geben./bk/DP/jha