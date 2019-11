Kramp-Karrenbauer: Müssen uns auf das Inhaltliche konzentrieren

LEIPZIG (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor dem CDU-Parteitag eine Konzentration auf Inhalte statt Personaldebatten gefordert.



"Wir wollen uns und wir müssen uns aus meiner Sicht vor allen Dingen auf das Inhaltliche konzentrieren", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag dem Fernsehsender n-tv. Für die Frage nach der Kanzlerkandidatur gebe es einen Fahrplan. Das werde auf einem Parteitag im nächsten Jahr entschieden. Dort gehöre die Entscheidung hin, so Kramp-Karrenbauer. Deswegen sollte sich die CDU jetzt auch auf "Themen konzentrieren", damit die Bürger wissen, welche Inhalte sie wählen. Das sei am Ende des Tages der entscheidende Punkt, betonte sie.

Dass Kanzlerschaft und CDU-Parteivorsitz derzeit nicht in einer Hand sind, sei eine Übergangssituation. "Es ist eine Situation, in der wir die Partei auch nach vorne treiben, sie auch verändern, das bringt Unruhe mit sich, das bringt auch Debatten mit sich", sagte die Parteichefin. Dies bleibe in Umfragen "nicht ganz ungeschehen".

Der CDU-Parteitag beginnt am Freitag in Leipzig. Zuvor hatte Ex-Fraktionschef Friedrich Merz Spekulationen über einen Aufstand seiner Unterstützer gegen Parteichefin Kramp-Karrenbauer zurückgewiesen. Erwartet wird eine Art Rededuell der beiden Politiker

- Merz war Kramp-Karrenbauer bei der Vorsitzendenwahl vor einem Jahr

knapp unterlegen, beide werden derzeit als Hauptkonkurrenten um die Kanzlerkandidatur wahrgenommen./mni/DP/mis