Kramp-Karrenbauer zu Gesprächen in Washington eingetroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist am Sonntag (Ortszeit) zu Gesprächen über die sicherheitspolitische Lage in Washington eingetroffen.



Sie wollte am Montag erstmals ihren US-Kollegen Mark Esper treffen. Vorgesehen ist auch ein Gespräch mit deutschen Soldaten, die in den USA stationiert sind. Aus den USA ist Deutschland wiederholt wegen zu geringer Verteidigungsausgaben kritisiert worden.

In ihrer ersten Regierungserklärung im Juli direkt nach ihrer Vereidigung hatte die Ministerin und CDU-Chefin erklärt, Deutschland müsse seine Zusagen in der Nato einhalten. Die Nato hatte 2014 beschlossen, dass sich jeder Mitgliedstaat bis 2024 dem Ziel annähern soll, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem Anteil in Höhe von 1,36 Prozent, verweist aber auf starke Steigerungen./cn/DP/zb