Kramp-Karrenbauer: Deutschland noch lange nicht durch Krise

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht keinen Grund für eine Entwarnung in der Corona-Krise.



"Wir sind lange noch nicht durch diese Krise", sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag in Berlin bei einer virtuellen Veranstaltung zur Beteiligungskampagne "#DeutschlandKickOff2030". Dabei konnten Bürger ihre Erfahrungen in der Krise schildern und Ideen einbringen, welche Lehren aus der Krise gezogen werden sollten.

Kramp-Karrenbauer sprach von einer "Zukunftswerkstatt". Es gehe darum, dass Deutschland besser aus der Krise komme. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte: "Diese Veranstaltung hätte es wahrscheinlich ohne Krise nicht gegeben." An einer digitalen Pinnwand seien in den vergangenen Wochen 3500 Ideen gesammelt worden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nannte die Corona-Krise den "größten Stresstest" für die deutsche Wirtschaft in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik. Es komme nun darauf an, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Die Koalition hatte sich auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket geeinigt./hoe/DP/men