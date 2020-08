Kramp-Karrenbauer: CDU-Vorsitzkandidaten wollen auch Kanzler werden

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet fest damit, dass ihr Nachfolger als Parteichef Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr sein will.



Es sei klar: "Wer jetzt auf dem Parteitag der CDU sich zur Wahl als Vorsitzender stellt, der tut dies auch, um Kanzlerkandidat der CDU und natürlich auch Kanzlerkandidat der Union zu werden. Das weiß auch die CSU", betonte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch im Fernsehsender "Welt" auf die Frage, ob angesichts der guten Umfragewerte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder Kanzlerkandidat werden könne.

Söder wird auch in Teilen der CDU als möglicher gemeinsamer Kanzlerkandidat gehandelt. Er selbst betont jedoch immer wieder, sein Platz sei in Bayern. Bei früheren Bundestagswahlen hatten die damaligen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber erfolglos für das Kanzleramt kandidiert.

Kramp-Karrenbauer nannte die Beliebtheitswerte des CSU-Chefs Ausdruck der Wertschätzung dessen, was Söder gerade auch in den vergangenen Monaten während der Corona-Zeit geleistet habe. Zwischen CDU und CSU werde es im nächsten Jahr wie früher so sein, dass man in großem Einvernehmen festlege, wer die Union in den Wahlkampf führen solle. Es erkläre sich von selbst, dass dieser Anspruch auch von einem CSU-Vorsitzenden erhoben werden könne. "Ich bin mir ganz sicher: Die gute Zusammenarbeit, die ich mit Markus Söder pflege, die wird auch mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin weiter fortsetzen."

Die CDU-Vorsitzende machte erneut deutlich, dass es wegen der Pandemie keineswegs sicher ist, dass der Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wie geplant Anfang Dezember in Stuttgart stattfinden kann. "Wir wollen weiter, wenn es irgendwie die Situation und Bestimmungen erlauben, unseren Parteitag durchführen", sagte sie. Das Delegiertentreffen werde aber stark verkürzt und thematisch kompakt gestaltet.

Wenn die Corona-Situation so sei, dass im Dezember kein Parteitag stattfinden könne, "wäre es so, dass der Bundesvorstand weiter geschäftsführend im Amt bleibt. Und das betrifft dann auch meine Person", betonte Kramp-Karrenbauer. Nach der Parteisatzung müssten Wahlen körperlich auf einem Parteitag stattfinden. "Das heißt, das geht nicht virtuell und das geht auch nicht per Briefwahl." Als aussichtsreiche Kandidaten für den CDU-Vorsitz gelten neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auch der Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und der Außenexperte Norbert Röttgen./bk/DP/nas