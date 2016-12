Kramer will Zeitarbeit als Brücke in Jobmarkt für Flüchtlinge

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber halten trotz erster Erfolge bei der Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt weitere Anstrengungen für nötig.



"Klar war immer: Die Integration ist ein Dauerlauf, kein Sprint - eine fremde Sprache und wichtige Qualifikationen lernt niemand über Nacht", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wer als Flüchtling lange oder sogar für immer bleibt, muss auch zügig die Chance auf Arbeit bekommen." Die Betriebe engagierten sich nach Kräften.

"Wir sehen auch, dass die Verbesserungen des Integrationsgesetzes wirken: Immer mehr Geflüchtete schaffen den Sprung in Bildungsmaßnahmen, Ausbildung oder Beschäftigung", betonte der Chef des Arbeitgeberverbands BDA. Zugleich forderte er weitere Neuregelungen. "Dazu gehören die flächendeckende Aussetzung der Vorrangprüfung und die vollständige Abschaffung des Beschäftigungsverbots in der Zeitarbeit. Diese Brücke in Beschäftigung müssen wir auch für Geflüchtete öffnen."/bw/DP/he