Krallen sich die Löwen die Tabellenführung? Das Auswärtsspiel des Deutschen Meisters in Celje am Donnerstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky Experte Henning Fritz und Heiko Mallwitz berichten amDonnerstag ab 18.45 Uhr live vom Spiel der Rhein-Neckar Löwen inSlowenien- Flensburg gegen Bjerringbro-Silkeborg am Samstag, der KlassikerKiel gegen Barcelona am Sonntag live- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) könnenHandballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungender deutschen Teams live dabei sein- Die Highlights des 13. Spieltags am Sonntag um 21.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HDAuf der Zielgeraden der Gruppenphase in der EHF Champions Leaguekönnten die Rhein-Neckar Löwen i der Gruppe B die begehrteTabellenführung übernehmen. Der Gruppensieg würde ein Freilos für dasAchtelfinale und die direkte Qualifikation für das Viertelfinalebedeuten. Voraussetzung wäre am anstehenden vorletzten Spieltag eineigener Sieg am Donnerstag sowie eine Niederlage des derzeitigenSpitzenreiters Vardar Skopje am Samstag. Doch vor der Partie in Celjesollten die Löwen gewarnt sein: Beim letzten Auftritt in eigenerHalle konnten die Slowenen den Titelverteidiger aus Kielce bezwingen.Heiko Mallwitz und Sky Experte Henning Fritz berichten amDonnerstag um 18.45 Uhr live. Das Spiel von Vardar Skopje in Brestsowie alle weiteren Partien der Gruppen A und B ohne deutscheBeteiligung zeigt Sky im frei empfangbaren Livestream aufsky.de/handball-live. Vardar Skopje ist dort Samstag um 17.30 Uhr zusehen.Kiel und Flensburg am Wochenende liveAm Wochenende ziehen dann die SG Flensburg-Handewitt und der THWKiel nach. Am Samstag empfängt der derzeitigeBundesliga-Tabellenführer aus Flensburg den dänischen MeisterBjerringbro-Silkeborg. Ab 17.00 Uhr stimmen Moderatorin ChristinaRann und Sky Experte Heiner Brand die Zuschauer auf die Partie ein,bevor Karsten Petrzika und Frank von Behren am Kommentatoren-Platzübernehmen.Zum Abschluss des Spieltags am Sonntag kommt es dann in Kiel zumKlassiker gegen den FC Barcelona. Um 19.15 Uhr melden sich ModeratorJens Westen und Sky Experte Heiner Brand aus der Sparkassen-Arena.Karsten Petrzika und Martin Schwalb kommentieren die Begegnung.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die Highlights des Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich aus der Königsklasse desHandballs. Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender zeigt ab sofort ein halbstündigesMagazin mit den Highlights des jeweils zurückliegenden Spieltags. DieHöhepunkte des 13. Spieltags sind am Sonntag, 5.3. um 21..45 Uhr zusehen.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 13. Spieltag der VELUX EHF Champions League live und exklusivbei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticketund in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.45 Uhr: RK Celje - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 2 HDKommentator: Heiko Mallwitz, Co-Kommentator: Henning FritzSamstag:17.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Bjerringbro-Silkeborg auf SkySport 1 HDModerator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Frank von BehrenSonntag:19.15 Uhr: THW Kiel - FC Barcelona auf Sky Sport 1 HDModerator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb21.45 Uhr: Die Highlights des 13. Spieltags auf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell