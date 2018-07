Kraftwerke im Südwesten dürfen trotz warmer Flüsse weiterlaufen

STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz der Gefahr für die Fische bei warmem Flusswasser dürfen Kraftwerke an Rhein und Neckar weiterlaufen.



Auch wenn das Wasser wärmer werde als 28 Grad, sei der Betrieb ausnahmsweise weiter möglich, teilte das Energie- und Umweltministerium am Freitag in Stuttgart mit. Die Kraftwerksbetreiber hatten Ausnahmegenehmigungen beantragt. "Die Lage ist zwar angespannt, nach aktuellem Stand können die zuständigen Wasserbehörden die Ausnahmen aber erteilen", erklärte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne).

Die aktuelle Hitzeperiode zeigt nach Überzeugung des Ministers, wie wichtig es ist, unabhängiger von konventionellen Kraftwerken zu werden. Immerhin könnten tagsüber aktuell bis zu 40 Prozent des Strombedarfs durch Photovoltaik gedeckt werden. Die aktuellen Temperaturen von Rhein und Neckar liegen um 25 Grad. Mit einem Anstieg auf 27 bis 28 Grad sei in den kommenden Tagen zu rechnen. Wassertemperaturen über 28 Grad gelten als kritisch für Fische./moe/DP/nas