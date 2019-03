Kraftwerk für Papierfabrik: Eon mit Großauftrag von Verpackungskonzern DS Smith

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Essener Energiekonzern Eon übernimmt den Bau eines Kraftwerks für den Verpackungshersteller DS Smith in Kent in Großbritannien.



Die Anlage mit einer Leistung von 75 Megawatt soll künftig die Papierfabrik Kemsley am Hauptstandort des britischen Unternehmens mit Dampf und Strom versorgen, wie beide Konzerne in einer gemeinsamen Erklärung in der Nacht zu Freitag mitteilten.

Eon sprach von einem der größten Aufträge seit mehr als einem Jahrzehnt, nannte aber keine konkreten Zahlen. Der Bau des Kraftwerks soll noch in diesem Jahr beginnen, 2021 soll die Anlage dann in Betrieb gehen. Im Zuge der Vereinbarung wurde zudem die Standortpartnerschaft beider Unternehmen für Kemsley Mill für die nächsten 20 Jahre verlängert./tav/fba