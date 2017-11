Kraftstoffpreise ziehen wieder an / Im vergangenen Monat war der 1. Oktober der teuerste Tanktag

München (ots) - Die Preise für Benzin und Diesel sind laut ADAC imVergleich zur Vorwoche wieder gestiegen. Ein Liter Super E10 liegtzur Wochenmitte bei 1,350 Euro und damit 2,7 Cent höher als in derVorwoche. Der Anstieg bei Diesel fällt mit einem Plus von 2 Centetwas niedriger aus. Ein Liter kostete im Durchschnitt 1,182 Euro.Im Monatsrückblick zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklungder Kraftstoffpreise im Oktober. Während ein Liter Super E10 imMonatsmittel 1,335 Euro - und damit 1,8 Cent weniger als im Septemberkostete - stieg der Dieselpreis im Schnitt um 1,6 Cent gegenüber demPreis im September auf 1,172 Euro.Teuerster Tanktag im Oktober war der 1. Oktober mit 1,352 Euro jeLiter für E10 und 1,185 Euro je Liter für Diesel. Am wenigstenbezahlen mussten Autofahrer für Super E10 am 24. des Monats mit 1,323Euro je Liter. Dieselfahrer tankten am 11. Oktober mit 1,161 Euro jeLiter am günstigsten.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unterwww.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschenTankstellen bietet auch die App "ADAC Spritpreise".Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC e.V.Katharina LucaTel.: (089) 7676-2412katharina.luca@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell