Kraftstoffpreise ziehen spürbar an / Preisdifferenz Benzin - Diesel so hoch wie zuletzt vor sechs Monaten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

München (ots) -Autofahrer müssen an den Tankstellen wieder deutlich tiefer in dieTasche greifen. Laut aktueller Auswertung des ADAC kostet ein LiterSuper E10 im Bundesdurchschnitt 1,426 Euro und damit 2,5 Cent mehrals in der Vorwoche. Auch Diesel wurde teurer, wenn auch wenigerstark als Benzin. Für einen Liter muss man im Mittel 1,267 Eurobezahlen, ein Anstieg von 1,1 Cent. Die Preisdifferenz zwischenbeiden Sorten vergrößerte sich dadurch weiter auf nun 15,9 Cent jeLiter. Dies ist der höchste wöchentliche Durchschnittswert seit mehrals sechs Monaten.Hauptgrund für den Anstieg dürfte die Entwicklung am Rohölmarktsein. Ein Barrel der Sorte Brent kostet mittlerweile wieder über 70Dollar.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zuvergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld undstärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Unkomplizierte undschnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preisegibt es auch unter www.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder fünftenTankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell