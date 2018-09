Kraftstoffpreise steigen unaufhörlich / Jahreshoch der vergangenen Woche nochmals übertroffen (FOTO)

München (ots) -Die Spritpreise klettern unaufhörlich nach oben. Nach demJahreshöchststand in der vergangenen Woche sind die Preise für Dieselund Super E10 weiter gestiegen. Ein Liter Diesel ist imWochenvergleich um 0,9 Cent teurer geworden und kostet derzeit 1,320Euro. Bei Super E10 fiel der Anstieg mit 0,3 Cent etwas moderateraus. 1,483 Euro kostet ein Liter im bundesweiten Durchschnitt. Grundfür den erneuten Anstieg ist, wie schon in der Vorwoche, der deutlichgestiegene Rohölpreis. Binnen einer Woche kletterte der Preis für einBarrel Brent von 76 auf 78 Euro.Wer bei dem sehr hohen Spritpreisniveau preisbewusst tanken will,sollte die Tankstellen in den Morgenstunden meiden. Am Nachmittagoder zum Abend hin sind nach Informationen des ADAC die Spritpreiseam niedrigsten. Ein Blick auf die Smartphone-App "ADAC Spritpreise"hilft die günstigste Tankstelle zu finden. Ausführliche Informationenzum Kraftstoffmarkt gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell