Kraftstoffpreise sinken deutlich / OPEC-Beschlüsse zeigen keine Wirkung (FOTO)

München (ots) -Die Entspannung am Rohölmärkt seit Anfang Oktober zeichnet sichinzwischen auch am deutschen Kraftstoffmarkt deutlich ab. ImVergleich zur Vorwoche müssen Autofahrer für einen Liter Super E10 imBundesdurchschnitt 1,438 Euro bezahlen, ein Rückgang um 3,2 Cent. EinLiter Diesel verbilligte sich um 3,7 Cent auf 1,332 Euro.Die Rohölpreise verharrten zuletzt auf einem Niveau von rund 60Dollar. Trotz des Beschlusses der OPEC, die Fördermengen zureduzieren, stiegen die Kurse nur vorübergehend an. Ein Barrel derSorte Brent hat sich am Weltmarkt seit Anfang Oktober um mehr als 25Prozent verbilligt. Zudem kommen die mittlerweile wieder gestiegenenPegelstände an Rhein, Main und Mosel der Versorgung Süddeutschlandszugute. Der ADAC sieht weiterhin Spielraum für einen Rückgang derVerbraucherpreise an den Tankstellen.Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, vor dem Tanken konsequent diePreise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichenPreisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeitennutzt, spart bares Geld und stärkt den Wettbewerb zwischen denAnbietern. Laut Auswertung des Clubs liegen die besten Zeiten zumTanken zwischen 15 und 17 Uhr sowie 19 und 22 Uhr. Unterstützungbietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". AusführlicheInformationen zum Kraftstoffmarkt gibt es auch unterwww.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder 5.Tankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell