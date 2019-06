Kraftstoffpreise mit neuem Jahreshöchststand / Benzin über der Marke von 1,50 Euro je Liter (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Autofahrer mussten im Mai an den Tankstellen so viel bezahlen wienoch nie in diesem Jahr. Laut der monatlichen Marktauswertung desADAC kostete ein Liter Super E10 im Mittel 1,508 Euro und damit 6,1Cent mehr als im April. Diesel verteuerte sich um 2,3 Cent auf 1,302Euro. Benzin ist mittlerweile rund 18 Cent je Liter teurer als nochim Januar, bei Diesel fällt der Anstieg mit rund 6 Cent deutlichmoderater aus.Neue Jahreshöchstwerte wurden auch bei denTagesdurchschnittspreisen erreicht. Am teuersten war Super E10 mit1,531 Euro pro Liter am 23. Mai. Für Diesel mussten Autofahrer mitdurchschnittlich 1,316 Euro am 21. Mai am meisten bezahlen. Amgünstigsten konnte man Super E10 im vergangenen Monat mit 1,483 Euroje Liter am 1. Mai tanken. Diesel hingegen war zum Monatsende ampreiswertesten. Am 31. Mai kostete der Liter im Mittel 1,292 Euro.Angesichts der zuletzt spürbar sinkenden Rohölnotierungen hält derADAC das aktuelle Kraftstoffpreisniveau an den Tankstellen für nichtgerechtfertigt.Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, beim Tanken die regelmäßigenSchwankungen der Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. LautAuswertung des ADAC liegen die besten Zeiten zwischen 19 und 22 Uhr.Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt es auch unterwww.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder fünftenTankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell