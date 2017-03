Kraftstoffpreise kaum verändert / Ölpreis stabilisiert sich bei 51 Dollar je Barrel (FOTO)

München (ots) -Der deutsche Kraftstoffmarkt hat sich wieder stabilisiert. Nachdemdie Preise für Benzin und Diesel in den vergangenen Wochen deutlichnachgegeben hatten, fallen die Preisverschiebungen nun wiedergeringer aus. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, stieg der Preisfür einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um 0,5 Cent aufdurchschnittlich 1,328 Euro. Der Dieselpreis fiel dagegen um 0,3 Centund rangiert im Tagesmittel derzeit bei 1,145 Euro.Der Preis für Rohöl der Sorte Brent, der zuletzt um rund vierDollar gesunken war, hat sich mittlerweile bei 51 Dollareingependelt. Schnelle Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellenbietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Zudem empfiehlt essich, am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden zu tanken -dann, wenn die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten sind.Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es zudemunter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell