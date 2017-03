Kraftstoffpreise fallen um fast zwei Cent (FOTO)

München (ots) -Nachdem die Spritpreise bereits in der vergangenen Woche spürbargesunken waren, hält die Entspannung auf dem deutschenKraftstoffmarkt an. Nach ADAC-Auswertungen sind Benzin und Dieselbinnen Wochenfrist um 1,8 Cent je Liter gesunken. Für einen LiterSuper E10 müssen die Autofahrer derzeit 1,323 Euro bezahlen, füreinen Liter Diesel 1,148 Euro.Verantwortlich für die aus Autofahrersicht erfreulichePreisentwicklung ist der erneute Rückgang des Rohölpreises (Brent)auf unter 51 Dollar je Barrel. Zudem notiert der Euro gegenüber demUS-Dollar stärker, wodurch Öl - und in der Folge auch Kraftstoffe -preiswerter werden. Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, könnensich über die Smartphone-App "ADAC Spritpreise" schnell undunkompliziert über die niedrigsten Spritpreise in der Näheerkundigen. Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarktgibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell