Kraftstoffpreise erneut leicht gestiegen (FOTO)

München (ots) -Die Autofahrer in Deutschland müssen für ihre Tankrechnung wiederetwas tiefer in die Tasche greifen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertungzeigt, kletterte der Preis für einen Liter Super E10 seit dervergangenen Woche um 0,6 Cent auf 1,378 Euro. Nur minimal verteuerthat sich Diesel-Kraftstoff: Ein Liter kostet derzeit 1,187 Euro (plus0,2 Cent).Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, nach Möglichkeit stets beigünstigen Tankstellen zu tanken. Dies schont nicht nur denGeldbeutel, sondern stärkt auch die Marktmacht der preiswerterenAnbieter. Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarkt gibtes unter www.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an dendeutschen Tankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADACSpritpreise".