Kraftstoffpreise auf hohem Niveau / Deutlicher Anstieg zum Monatsende (FOTO)

München (ots) -Kraftstoffe in Deutschland waren im Juli fast ebenso teuer wie imJuni. Wie die monatliche Marktauswertung des ADAC zeigt, kostete einLiter Super E10 im Monatsmittel 1,445 Euro und damit exakt so vielwie im Vormonat, als das bislang höchste Preisniveau des laufendenJahres erreicht wurde. Diesel verbilligte sich um 0,6 Cent auf 1,281Euro.Am teuersten war Super E10 mit durchschnittlich 1,459 Euro proLiter am 29. Juli, am billigsten mit 1,427 Euro am 20. Juli. BeiDiesel war der günstigste Tag mit 1,263 Euro ebenfalls der 20. Juli,der Monatshöchststand wurde mit 1,291 Euro pro Liter am 8. Julierreicht.Nachdem die Kraftstoffpreise drei Wochen in Folge jeweils leichtgesunken waren, sind sie in der letzten Juli-Woche wieder deutlichangestiegen. Super E10 verteuerte sich gegenüber der Vorwoche um 1,5Cent auf durchschnittlich 1,451 Euro pro Liter, Diesel um 0,6 Centauf 1,278 Euro.Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, beim Tanken die regelmäßigenSchwankungen der Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. LautAuswertung des ADAC liegen die besten Zeiten zwischen 15 und 17 Uhrsowie 19 und 22 Uhr. Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt esauch unter www.adac.de/tanken.