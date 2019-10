Kraftstoffpreise: Rheinland-Pfälzer im Vorteil / Sprit in Thüringen am teuersten (FOTO)

München (ots) -Autofahrer in Thüringen und Sachsen-Anhalt müssen deutschlandweitderzeit die höchsten Preise für Kraftstoff bezahlen. Ein Liter SuperE 10 kostet in Thüringen im Schnitt 1,427 Euro, für einen LiterDiesel sind 1,303 Euro fällig. In Sachsen-Anhalt, dem zweitteuerstenBundesland, liegt der Preis für Super E 10 bei 1,426 Euro und fürDiesel bei 1,299 Euro.Am günstigsten tanken derzeit die Autofahrer in Rheinland-Pfalz.Hier kostet ein Liter Super E 10 1,385 Euro und ein Liter Diesel1,269 Euro. Um jeweils 0,4 Cent teurer sind Benzin und Diesel inMecklenburg-Vorpommern, dem zweitgünstigsten Bundesland. Damitbeträgt die Preisspanne zwischen günstigstem und teuerstem Bundeslandderzeit 4,2 Cent bei Benzin und 3,4 Cent bei Diesel.In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am heutigen Dienstag um11 Uhr die Preisdaten von mehr als 14.000 bei derMarkttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und denBundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eineMomentaufnahme dar. Unkomplizierte und schnelle Hilfe fürpreisbewusste Autofahrer bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarktgibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell