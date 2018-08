Kraftfahrzeugsteuer Neue Steuerbescheide für Wohnwagen

Bonn (ots) -Bei der Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer für Wohnwagenanhängerist es bei einer technischen Umstellung bedauerlicherweise zu einemFehler gekommen. In der Folge wurden neueKraftfahrzeugsteuerbescheide für Wohnwagenanhänger versandt.In den meisten Fällen wurde dabei nur ein neuerEntrichtungszeitraum (Steuerjahr), beginnend jeweils zum 22. Junieines Jahres, festgelegt. Die Höhe der zu zahlenden Jahressteuerwurde nicht verändert. Diese Steuerbescheide haben grundsätzlichweiterhin Bestand.In einem geringeren Teil der betroffenen Steuerfälle kam es in derFolge - neben der Festsetzung eines neuen Entrichtungszeitraums - zueiner fehlerhaften Berechnung der Kraftfahrzeugsteuer. Hier wurde dieim vorhergehenden Steuerbescheid berücksichtigte Aufliege- bzw.Stützlast nicht mehr gemäß § 8 Nr. 2 Kraftfahrzeugsteuergesetz vomverkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht abgezogen und diegewichtsbezogene Kraftfahrzeugsteuer zu hoch festgesetzt. DieZollverwaltung wird in diesen Fällen eine Berichtigung von Amts wegenveranlassen. Die von der falschen Steuerhöhe betroffenenFahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter erhalten - voraussichtlich bisEnde August 2018 - einen geänderten Steuerbescheid, der die korrekteSteuerhöhe ausweist.Soweit eine Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren gegeben ist,erfolgt die Erstattung der zu viel erhobenen Kraftfahrzeugsteuer aufdas bekannte Bankkonto.Soweit kein SEPA-Lastschriftmandat besteht, ist zur Erstattung derzu viel erhobenen Kraftfahrzeugsteuer die Mitteilung einerBankverbindung erforderlich. Eine diesbezügliche Aufforderung erfolgtmit Zustellung des korrigierten Kraftfahrzeugsteuerbescheids.Nähre Informationen zu diesem Thema sind im Internet unterwww.zoll.de abrufbar.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleFlorian RichterTelefon: 0228/303-11610pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell