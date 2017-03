Kraftfahrzeuggewerbe kritisiert geplante Fahrverbote

STUTTGART (dpa-AFX) - Das baden-württembergische Kraftfahrzeuggewerbe hat vor den negativen Folgen des zeitweise geplanten Fahrverbots von Dieselfahrzeugen gewarnt.



"Die Besitzer von Dieselfahrzeugen sind Opfer und nicht Täter, sie brauchen staatlichen Schutz und keine Diskriminierung als Luftverpester", sagte der Präsident des Landesverbands, Harry Brambach, am Donnerstag in Stuttgart. Auch Werkstätten würden bestraft, wenn sie in einer Fahrverbotszone lägen. Ihnen drohe ein erheblicher Eingriff in die wirtschaftliche Existenz, wenn sie für die Kunden nicht mehr erreichbar seien. Die grün-schwarze Landesregierung hatte beschlossen, dass Dieselautos, die nicht die Euro 6 erfüllen, an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung in Teilen der Stuttgarter Innenstadt ab 2018 Fahrverbot erhalten.

Allein in Stuttgart erfüllen mehr als 70 000 Diesel nicht die Norm. Das Kraftfahrzeuggewerbe konnte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 12,8 Prozent auf 31 Milliarden Euro steigern. Davon seien alleine 24 Milliarden Euro in die Autohäuser und Werkstätten geflossen./ols/DP/mis