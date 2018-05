Kraftfahrt-Bundesamt wirft Daimler Manipulation vor

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - Das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hat dem Autobauer Daimler vorgeworfen, eine illegale Abschalteinrichtung beim Transporter-Modell Vito verwendet zu haben. Das KBA habe einen Bescheid zum Modell Vito mit 1,6-Liter-Motor und der Abgasnorm Euro 6 zugestellt, in dem man zu einem Rückruf aufgefordert worden sei, teilte Daimler am Donnerstag mit. Man werde gegen den Bescheid des KBA Widerspruch einlegen, so der Konzern.

Die Funktionen seien Teil eines komplexen Abgasreinigungssystems, "das eine robuste Abgasreinigung bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und über die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs sicherstellen soll". Falls erforderlich werde man die strittige Rechtsauslegung auch vor Gericht klären lassen, so das Unternehmen weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur