Kraftanzug für den Katastrophenschutz: Roboter-Exoskelett von German Bionic unterstützt Rettungskräfte bei schwierigen Bergungsarbeiten

Augsburg (ots) - Der Augsburger Robotik-Spezialist German Bionichat mit seinem neuen Modell Cray + ein Exoskelett für den Einsatz inKatastrophengebieten entwickelt. Zu den Einsatzszenarien für dastragbare Robotersystem zählen Naturkatastrophen ebenso wie schwereVerkehrsunfälle oder Terrorangriffe. Exo- oder Außenskelette sindMensch-Maschinen-Systeme, die menschliche Intelligenz mitmaschineller Kraft kombinieren, indem sie die Bewegungen des Trägersunterstützen oder verstärken. Das Cray + basiert technologisch aufdem Erfolgsmodell Cray X, das für den Einsatz in Industrie undLogistik entwickelt wurde und dort bereits seit einiger Zeiteingesetzt wird. Das neue Katastrophenschutz-Cray ist fürBergungseinsätze - auch unter extremen Witterungsbedingungen -konzipiert und verfügt über ein Kommunikations- und Ortungssystem.Darüber hinaus kommen im Cray + noch leistungsstärkere Elektromotorenund Batterien zum Einsatz, um Rettungskräfte und Bergungsteams imNotfall möglichst lange und mit größtmöglicher Kraft beim Hebenschwerer Teile oder Bergungsgerät zu unterstützen."Im Katastrophenfall müssen Rettungskräfte und Bergungsteams bisan die Grenzen ihrer körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeitgehen. Für diese Aufgabe, bei der es nur zu oft um Leben und Todgeht, verdienen sie das modernste und leistungsstärkste Gerät.", sagtArmin G. Schmidt, CEO von German Bionic. "Das German Bionic Cray +wurde gemeinsam mit Zivilschutz-Experten aus Japan konzipiert und inAugsburg konstruiert. Es kann auch dort eingesetzt werden, woschweres Räumgerät nicht hinkommt und es hilft den Rettungsteams vorOrt dabei, ihre Aufgabe, auch unter extremen körperlichenBelastungen, zu erfüllen".Extrem stark und widerstandsfähigDas Roboter-Exoskelett German Bionic Cray + wurde speziell für denEinsatz in Katastrophengebieten entwickelt. Bergungsteams, diezukünftig mit dem Cray + ausgestattet werden, können schwere Lasten,wie beispielsweise Schutt oder Wrackteile, einfacher und ausdauernderanheben und beiseite räumen. Neben der zusätzlichen Kraft, die zweistarke Elektromotoren dem Träger des Exoskeletts verleihen, hilft einintegrierter GPS-Sender bei der Ortung im Katastrophengebiet. Darüberhinaus kann das Cray + mit einer Kamera ausgestattet werden, dieLive-Bilder vom Rettungseinsatz direkt an das Krisenzentrumüberträgt. Das Cray + ist mit einem extra-langlebigen Akkuausgestattet und kann auch unter extremsten Witterungsbedingungeneingesetzt werden.Über German BionicGerman Bionic, mit Hauptsitz in Augsburg und Niederlassungen inBerlin, Tokio und Singapur ist der erste deutsche Hersteller, derExoskelette für den Einsatz in der industriellen Produktionentwickelt und fertigt. Exo- oder Außenskelette sindMensch-Maschinen-Systeme, die menschliche Intelligenz mitmaschineller Kraft kombinieren, indem sie die Bewegungen des Trägersunterstützen oder verstärken. Das Team von German Bionic setzt sichzudem für die Erforschung der Rolle des Menschen in der Industrie 4.0ein.