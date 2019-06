Kraft statt Krämpfe - So wichtig ist ein ausgeglichener Magnesiumhaushalt für Sportler (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wir fühlen doch alle mit, wenn wir dabeizusehen müssen, wie ein Profi-Fußballer im Aus liegt und gegen einenMuskelkrampf kämpft: der unangenehme Schmerz, das Stechen im Bein undder harte Muskel - all das hat ja fast jeder schon mal beim Sporterlebt. Was dann hilft und was man dagegen tun kann, um die ekligenKrämpfe vielleicht komplett zu verhindern, weiß mein Kollege MarioHattwig, hallo.Sprecher: Vor allem bei Sportlern kommen die lästigen Krämpfedurch das Schwitzen - so entsteht ein Flüssigkeits- undMineralstoffmangel, der dazu führt, dass übermäßig viel Magnesiumverloren geht, weiß Sportmedizinerin und Ex-Profi-Sportlerin StefanieMollnhauer.O-Ton 1 (Stefanie Mollnhauer, 11 Sek.): "Unsere Muskeln benötigenallerdings Magnesium um sich nach einer Anstrengung wieder zuentspannen. Liegt ein Mangel vor, führt das zu einem unkontrolliertenund schmerzhaften Zusammenziehen der Muskulatur - dem Krampf."Sprecher: Und wenn der bekannte Schmerz sich schon ankündigt,hilft nur eins: den Bewegungsablauf ändern und einen Gangrunterschalten.O-Ton 2 (Stefanie Mollnhauer, 24 Sek.): "Beispielsweise beimJoggen die Schrittfrequenz ändern oder über den ganzen Fuß abrollen.Beim Radeln würde ich in einen leichteren Gang schalten und dieTrittfrequenz erhöhen. Ist der Krampf einmal da, hilft nur Anhaltenund Dehnen der betroffenen Partie. Also, beispielsweise beimWadenkrampf die Zehen in Richtung Nase ziehen. Danach so schnell wiemöglich viel trinken, am besten ein elektrolythaltiges Getränk.Später dann wäre eine Massage super."Sprecher: Denn egal, wie hoch die Ziele sind und wie ambitioniertder Trainigsplan aussieht:O-Ton 3 (Stefanie Mollnhauer, 23 Sek.): "Ohne Erholungsphasen, indenen man unter anderem auch die Magnesiumspeicher wieder auffüllt,wird man immer krampfanfälliger. Mit etwas Pech führt das sogar zueiner Zerrung oder einem Muskelfaserriss. Dann ist nämlich erst malganz Schluss mit Training. Also: Trainingsverhalten überprüfen,Pensum und Intensität variieren, regelmäßig dehnen, Pausentageeinplanen und vorbeugend den Magnesium-Haushalt ausgleichen."Sprecher: Das kann man zum Einen über die Ernährung erreichen -Bitterschokolade und Nüsse sind zum Beispiel echte Magnesiumbomben...O-Ton 4 (Stefanie Mollnhauer, 31 Sek.): "Hat man allerdingsregelmäßig Krämpfe, weist das schon auf einen echten Mangel hin undda hilft nur gleichmäßige Magnesiumzufuhr. Am besten eignet sich einMagnesiumcitrat. Das kommt übrigens auch im Körper vor und wirddeshalb sehr gut aufgenommen. Empfehlenswert wäre hier zum BeispielMagnesium Diasporal 300 mg aus der Apotheke. Und noch ein Tipp fürSportler: am besten nicht direkt vor dem Training, sondern lieberüber den Tag verteilt einnehmen oder auch danach."Abmoderationsvorschlag: Sie haben auch öfters mal mitWadenkrämpfen zu kämpfen, und wollen endlich was dagegen tun? MehrInfos und Tipps zum Thema finden Sie im Netz unter Diasporal.dePressekontakt:WEDOpress GmbHAngelika LempMail:angelika.lemp@wedopress.deTel.:06196/9519968Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell