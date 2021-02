Kraft, Tyson, Molson Coors-Aktien: Warum Lebensmittel-, Getränke-Aktien in Bewegung sind!

Der vorbörsliche Handel am Donnerstag wurde von einer Handvoll Lebensmittel-, Getränke- und Restaurantunternehmen geprägt, die ihre Quartalsergebnisse veröffentlichten. Hier ist, was Investoren in diesem Bereich wissen müssen.

Lebensmittel-Aktien

Die Aktien von Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC) stiegen um 6,26% auf $36,01, nachdem das Lebensmittelunternehmen einen Gewinnanstieg im vierten Quartal gemeldet hatte. Das Unternehmen sagte, es verdiene 80 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung