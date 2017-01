Kraft: SPD verknüpft Kanzlerkandidatenkür mit Benennung von Wahlkampfthemen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft hat angekündigt, dass ihre Partei die Verkündung des Kanzlerkandidaten am kommenden Sonntag mit der Benennung von Schwerpunktthemen im Wahlkampf verknüpfen wird. "Uns als SPD ist wichtig, dass der Kandidat seine Kandidatur mit konkreten Inhalten verbindet", sagte Kraft der "Bild am Sonntag". "Angela Merkel hat bei ihrer Selbstnominierung nur gesagt, dass sie weitermachen will, ohne zu sagen, wohin sie mit diesem Land will. Sie hatte keine inhaltliche Botschaft für die Bürgerinnen und Bürger."

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel werde die Entscheidung der Kanzlerkandidatur "eigenverantwortlich treffen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur