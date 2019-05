Die Kraft des Lichts in der medizinischen Forschung / Ein Chip, der Leben retten kann (VIDEO)

Berlin (ots) -Übelkeit, Schüttelfrost, Herzrasen: Selbst Mediziner lassen sichvon Symptomen für eine Infektion häufig täuschen. Sie vermuten eineharmlose Erkrankung - und wenig später kämpft der Patient auf derIntensivstation um sein Leben. Diagnose: multiples Organversagen alsFolge einer Sepsis. Eine Sepsis endet schnell tödlich. Doch sie wirdoft zu spät erkannt. Ein Jenaer Wissenschaftlerteam hat einDiagnoseverfahren erforscht, das Patienten künftig sehr vielschneller zur richtigen Behandlung verhelfen und damit Leben rettenkönnte.Sie trifft hierzulande mehr Menschen als ein Schlaganfall, alsBrust- oder Darmkrebs: Jedes Jahr erkranken 280.000 Deutsche an einerSepsis - umgangssprachlich "Blutvergiftung" genannt. Fast jedervierte stirbt daran. Betroffen sind immer mehr Menschen, trotz derFortschritte der modernen Medizin. Je älter wir werden und jehäufiger operative Eingriffe vorgenommen werden, desto mehr Menschenerleiden eine Sepsis als Folge einer Infektion. Bei diesemlebensbedrohlichen Zustand richtet sich das Immunsystem gegen deneigenen Körper. Beim Versuch, eine Infektion zu bekämpfen, beschädigtes das eigene Gewebe und die Organe.Wenn das eintritt, zählt vor allem eines: Zeit. Denn jede StundeWartezeit auf die richtige Therapie verschlechtert dieÜberlebenschancen des Patienten drastisch. Mit derzeitigen Methodenjedoch müssen Mediziner bis zu drei Tage warten, bis sie wissen,welches Bakterium die Infektion auslöst und welche Medikamentedagegen wirken.Einem Jenaer Forscherteam ist nun ein Durchbruch gelungen, der dieDiagnose lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten mit der Kraft desLichts revolutionieren könnte. "Eine potentiell lebensrettendeEntwicklung", urteilt Prof. Michael Bauer, der am Uniklinikum Jenadie Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin leitet. Nicht nurfür den einzelnen Patienten: Das zuletzt mit mehreren hochrangigenForschungspreisen ausgezeichnete Verfahren ermöglicht es Ärzten,Infektionen zielgenau zu therapieren und leistet so einenentscheidenden Beitrag im Kampf gegen resistente Keime - einer Gefahrfür Menschen weltweit.Die Lösung der Forscher vom Leibniz-Institut für PhotonischeTechnologien (Leibniz-IPHT), der Friedrich-Schiller-Universität unddes Universitätsklinikums Jena verkürzt die Zeit bis zur richtigenDiagnose drastisch. In drei Stunden statt bis zu drei Tagen liefertder laserbasierte Test Ärzten die entscheidenden Informationen, ummit der optimalen Behandlung zu starten.Die Methode ist nicht nur schnell, sondern auch kostengünstig unduniversell einsetzbar: ein Chip, der ein Labor ersetzt. WenigeTropfen einer Patientenprobe genügen und Ärzte können einfachablesen: Welches Bakterium ist der Auslöser der Infektion und gegenwelche Antibiotika ist es resistent."Die Jenaer Entwicklung könnte helfen, uns aus derResistenz-Misere zu befreien", urteilt der Intensivmediziner MichaelBauer. "In drei bis fünf Jahren wollen wir das Verfahren am Markthaben", sagt Prof. Jürgen Popp, wissenschaftlicher Direktor desLeibniz-IPHT. Dort arbeitet das Forscherteam bereits an einemtragbaren System. "Unser Ansporn ist es, Ärzten ein Mittel an dieHand zu geben, das sie dort einsetzen können, wo es am meistengebraucht wird: in der patientennahen Diagnostik", so Popp. So könnteder Schnelltest auch Ärzten auf dem Land, wo keine Klinik und keinSpeziallabor in der Nähe ist, zu einer präzisen Diagnose und ihrenPatienten zu einer passenden Behandlung verhelfen.www.leibniz-ipht.dePressekontakt:Daniel SiegesmundAbteilungsleiterÖffentlichkeitsarbeit und ForschungsmarketingLeibniz-IPHT // JenaPhotonics®Leibniz-Institut für Photonische TechnologienAlbert-Einstein-Str. 9D-07745 JenaTel.: 03641/ 206 024Fax: 03641/ 206 044www.leibniz-ipht.deFolgen Sie uns auf Twitter: http://twitter.com/Leibniz_IPHTOriginal-Content von: Leibniz-IPHT - Leibniz-Institut für Photonische Technologien, übermittelt durch news aktuell