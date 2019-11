Kraft Heinz: Das wäre stattlich!

Die Aktie von Kraft Heinz macht den Anlegern in den letzten Tagen wirklich Freude: Zum Start in die Börsenwoche legten die Papiere des US-Lebensmittelkonzerns noch einmal um rund drei Prozent auf mehr als 30 Euro zu. Das Plus seit Donnerstag vergangener Woche liegt somit bei rund 15 Prozent, auf Monatssicht beträgt der Aufschlag bei Kraft Heinz gar satte 22 Prozent. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung