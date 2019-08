Kraft Heinz: Der Glaube ist da!

Kraft Heinz, US-Lebensmittelgigant, ist seit Februar in eine schwere Krise gerutscht, nachdem das Unternehmen eine fast 16 Milliarden US-Dollar hohe Abschreibung auf den Wert vieler seiner Marken einräumen musste. Nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen am 9. August hatte die Aktie erneut massiv verloren: Am Monatsanfang standen noch 30,01 Euro auf dem Kurszettel, aktuell sind es weniger als 23 Euro. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung