Kraft Heinz: Geht der Seitwärtstrend auch mal zu Ende?

Die Kraft Heinz Aktie ist seit Mitte Februar im Seitwärtstrend. Nach einem drastischen Kursabfall der Aktie im Februar erholte sich diese seitdem nicht. In dieser Phase kam es außerdem zum Jahrestief, welches sich bei ca. 25 Dollar befindet. Die Aktie wurde noch nie zuvor so billig gehandelt. Ob dies weiterhin so bleibt oder ob die Papiere wieder an Wert gewinnen, weiß ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



