Kraft Heinz: Eine wichtige Rolle!

Der Februar begann für Kraft Heinz an der Börse eher suboptimal. Nachdem die Aktie des US-Lebensmittelkonzerns am letzten Handelstag im Januar von 27,13 auf 26,50 Euro zurückgefallen war, blieben die Papiere am Montag auf genau diesem Niveau stecken. Am Dienstag verbuchte Kraft Heinz immerhin einen minimalen Aufschlag, stieg nach dem Mittag auf bis zu 26,65 Euro. Nach einem kleinen Zwischenhoch Mitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung