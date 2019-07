Kraft Heinz Company Aktie: Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein macht Kraft Heinz nach wie vor zu schaffen

Weitere Suchergebnisse zu "Kraft Heinz Company":

In den ersten 9 Monaten hat Kraft Heinz bei einem Umsatz knapp über Vorjahresniveau gut ein Fünftel weniger verdient. In den USA und Kanada gingen die Umsätze zurück, die operative Rentabilität hat sich ebenfalls verschlechtert. In den übrigen Absatzmärkten ist der Konzern dagegen profitabel gewachsen. Von den einzelnen Sparten konnten lediglich Gewürze/Soßen, Getränke und Kindernahrung leichte Umsatzzuwächse melden. Die Ergebnisse haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



